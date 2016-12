Ceia de Natal dos políticos do Acre será com a família

Da redação ac24horas 24/12/2016 20:02:18

Os três senadores do Acre, Sérgio Petecão (PSD), Gladson Cameli (PP) e Jorge Viana (PT) passarão o Natal em família.

A ceia de Natal de Gladson será em Manaus com os pais Eládio e Linda Cameli, a avó Marieta e irmãos do senador.

Jorge Viana fica em Rio Branco. Ele visita os pais, seu Wildy e dona Silvia, na Habitasa, como faz habitualmente.

O senador Sérgio Petecão passou o dia inteiro participando de eventos natalinos em bairros de Rio Branco. A noite de Natal de Petecão será com a esposa Mafisa e os filhos Mel e Pietro e o assessor Montana Jack.

O governador Sebastião Viana também visita os pais no bairro Habitasa e aproveita o Natal para estar com a esposa Marlúcia e os filhos Catarina e Virgílio.

Depois de uma agenda intensa no Calçadão da Benjamin Constant neste sábado, 24, Marcus Viana tem ceia de Natal em sua residência no Jardim de Alah com a esposa Gicélia, os filhos Ian, Caio e Gael, a mãe dona Tânia e avó dona Tereza.