Vereador denunciado por estupro em Epitaciolândia diz que é inocente e defende morte de estupradores

Luciano Tavares, da redação ac24horas 23/12/2016 06:28:26

O vereador do município de Epitaciolândia, Manoel Messias Rodrigues Lopes (41), do PT, acusado de ter estuprado uma adolescente de 13 anos em um ramal na zona rural do município, deu a sua versão para o caso em entrevista ao jornal eletrônico o Alto Acre nesta quinta-feira, 22, à noite. O caso ganhou enorme repercussão na fronteira depois que os sites de notícias da região informaram que os pais da menor prestaram queixa na delegacia de Brasileia.

Acompanhando de um advogado, o vereador confirmou que deu carona à mãe, irmãos e à garota e que durante a viagem no ramal em que teria ocorrido o abuso, conforme denúncia feita na delegacia pelos pais da menor, o veículo atolou e ele saiu atrás de ajuda acompanhado da adolescente e familiares dela.

“Quando eu saí do carro para me deslocar até a BR, a menina saiu também do carro e veio em seguida, ela uns cinco metros atrás e mais atrás a mãe dela com os outros filhos dela, filho ou não sei o quê que era dela. Aí eu me deslocando até a estrada, a chuva caiu forte, a gente rapidinho saiu para o lado da estrada assim, tinha uma árvore, uma Mangueira, e a gente passou uns três minutos ali passando a chuva, quando a mãe dela chegou já foi insinuando que eu estava ficando com a filha dela. Disse que eu tinha que casar com a filha dela, senão ela ia denunciar na polícia, ia pedir um salário pra eu pagar um salário até ela ficar ‘de maior’ [sic]”, disse.

O vereador acrescentou ainda que foi vítima de extorsão da mãe da menor que a todo momento o acusava com ameaças de que o denunciaria.

Ele conta que durante as acusações começou a pedir: “Não faça isso comigo não. Não aconteceu nada comigo e com a sua filha. A senhora vinha atrás. Não deu tempo de eu fazer nada com a sua filha. Como é que de três a cinco minutos eu vou tirar a virgindade de uma menina, debaixo de chuva na lama. Não existe isso, dona Maria. Eu sou um vereador e tenho um respeito muito grande dentro de Epitaciolândia. Não pode fazer uma acusação dessa”.

Indignado, o petista diz ser a favor da morte de estupradores e acrescenta que jamais cometeria tal crime porque tem duas filhas e sete irmãs mulheres.

“Se ela perdeu a virgindade não sei. Só sei comigo não foi. Sou um pai de família, tenho duas filhas mulher. Tenho sete irmãs fêmeas, mulheres. Eu sou contra isso. Eu repudio. Eu acho que tem que matar, como se diz aí pra fora, o cabra que tem que matar que fizer isso com uma criança, com qualquer pessoa.”

Após o registro feito na delegacia de Brasileia, a adolescente, acompanhada do irmão mais velho, Antonio de Souza Lima (32), e policiais civis, se dirigiu ao IML em Rio Branco. Na unidade, ela passou por exames de conjunção carnal.

Segundo o jornal O Alto Acre, a menor teria chegado à capital ainda sangrando. Ela passou a ser acompanhada por uma psicóloga.