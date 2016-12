Prefeito Marcus Alexandre Viana entrega 24ª Unidade Básica de Saúde no Conjunto Rui Lino, na capital

Da redação ac24horas 23/12/2016 07:34:07

O prefeito Marcus Alexandre entregou nesta quinta-feira, a 24ª Unidade Básica de Saúde (UBS) construída em sua gestão. Edificada no Conjunto Rui II, a UBS Francisco Eduardo Paiva, de porte II tem capacidade pata atender até 8 mil pessoas por mês.

De acordo com o secretário de Saúde, Oteniel Almeida, na nova unidade as equipes têm melhores condições de trabalho e oportunidade de garantir qualidade de atendimento aos usuários”. A estrutura física da UBS atende às exigências do Ministério da Saúde e conta com dois consultórios médicos, consultório de odontologia, salas de enfermagem, de medicação, vacinas, curativos, pequenos procedimentos, farmácia, de reunião, copa e banheiros com acessibilidade.

Na UBS do Rui Lino serão atendidos os moradores dos Conjuntos Rui Lino I, II E III, além do Tucumã e Joafra. Para dona Clarice Barbosa, moradora recém chegada ao Rui Lino III, “a nova unidade foi um presente de Deus. Não estou precisando nesse momento mas fiz questão de vir conhecer e adorei. A estrutura é ótima e recebe a gente com carinho. O prefeito e sua equipe estão de parabéns”,

A ampliação e fortalecimento da rede municipal de saúde foi um compromisso assumido em 2012. No plano de governo do prefeito Marcus Alexandre previa a construção de 10 novas unidades de saúde. Hoje a gestão municipal encerra um ciclo contabilizando a superação dessa meta. “Com a entrega dessa unidade, são 14 a mais do que planejamos fazer. Resultado alcançado com parceria, com esforço das nossas equipes”.

Todas as novas unidades foram construídas com recursos do Governo Federal, por meio de convênio com o Ministério da Saúde, e também recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. Só na UBS do Rui Lino o investimento foi de mais de 400 mil reais. “Fico feliz de poder ter colaborado e o trabalho não pode parar. Vamos continuar trabalhando para garantir a expansão e modernização da rede para atender cada vez com mais amor e carinho. Para nós, cuidar da saúde é questão de vida”, disse Marcus Alexandre.

Nos próximos quatro anos serão construídas três novas unidades, uma no bairro Quinze, no Cadeia Velha e São Francisco. Além do investimento em estrutura, a Prefeitura segue com os esforços para o fortalecimento do atendimento disponibilizado aos usuários.

O ato de entrega da nova unidade contou com a presença do prefeito Marcus Alexandre, do secretário de Saúde Oteniel Almeida, lideranças comunitárias, usuários além de familiares de Francisco Eduardo Almeida, que leva o nome da unidade.