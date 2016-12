Polícia Militar desarticula quadrilha no bairro Taquari

Da redação ac24horas 23/12/2016 16:29:08

Homens do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam na manhã desta sexta-feira, 23 de dezembro, um quarteto no bairro Taquari. No local foram apreendidas duas escopetas, munições, drogas e material para embalo.

Segundo informações dos policiais, eles realizavam patrulhamento ostensivo de rotina quando receberam uma denúncia anônima de um cidadão, dando conta que uma residência estaria sendo utilizada para a comercialização de entorpecentes.

Ainda segundo informações da guarnição, os militares se deslocaram até o local, para averiguar os informes. Na residência foram encontradas duas escopetas, nove cartuchos, cinco trouxinhas de cocaína, balança de precisão, um televisor e uma motocicleta.

Diego Monteiro, Leandro Paz, Marcos Wislley e Rodrigo de Souza foram presos e conduzidos para Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

Apreensões no interior

No interior do estado, as ações de combate ao crime também estão sendo intensificadas. Em Sena Madureira, duas armas de fogo foram apreendidas por homens do 8º Batalhão, uma pistola 9 milímetros no 2º distrito da cidade e uma espingarda calibre 30 no bairro Eugênio Augusto Areal. Nas ações policiais duas pessoas foram presas e conduzidas para Delegacia Geral da cidade.