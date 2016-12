Piloto acreano é uma das três vítimas fatais de acidente com avião no interior do Amazonas

Luciano Tavares, da redação ac24horas 23/12/2016 21:19:36

A aeronave modelo BE-58, prefixo PT-ICU, que decolou de Tefé e caiu a 13,5 quilômetros do aeródromo do município de Tabatinga, no interior do Amazonas, na manhã desta sexta-feira, 23, era pilotada pelo acreano Atilon Alencar. Ele era natural do município de Cruzeiro do Sul e está entre as três vítimas fatais do acidente. Uma pessoa foi resgatada com vida por homens do Corpo de Bombeiros que trabalharam nas buscas no local.

Atilon Alencar tinha 34 anos e havia casado há pouco tempo. Há sete era piloto. Ele morava em Manaus. Deixou sua terra natal no Juruá para residir na capital amazonense depois de fazer um curso para piloto de avião, sua paixão.

“A navegação aérea de Cruzeiro do Sul está de luto”, disse Paulo Soriano, controlador aéreo do aeroporto de Cruzeiro do Sul, colega de Atilon.

O Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), sediado em Manaus, irá investigar as causas do acidente.

Informações dão conta de que a aeronave desapareceu dos radares pouco antes das 11h30. O avião decolou da pista do município de Tefé às 10h32 e deveria chegar ao seu destino às 11h30. O último contato do piloto com o controle de tráfego ocorreu pouco antes do horário previsto para pouso.

A aeronave possuía certificado de aeronavegabilidade válido até janeiro de 2019, estava com seu registo de manutenção em dias e com a documentação regular, segundo a Anac.

A família se no mobiliza para velar o corpo de Atilon Alencar em Cruzeiro do Sul.