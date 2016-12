Pagamento dos servidores da prefeitura Cruzeiro do Sul injeta mais de R$ 6 milhões na economia do município

Assessoria 23/12/2016 07:43:50

A prefeitura de Cruzeiro do Sul paga nesta sexta-feira (23), o 13o e o salário do mês de dezembro de todos os servidores do seu quadro efetivo. O prefeito Vagner Sales (PMDB) informa que sua administração também quitará com os pagamentos dos servidores temporários até o final do mês, encerrando seus oito anos de mandato em dia com fornecedores, funcionários públicos e prestadores de serviço.

Com o pagamento do 13o salário e os vencimentos do mês de dezembro, a gestão municipal vai injetar mais de R$ 6 milhões na economia do Vale do Juruá, dinheiro que deve movimentar o comércio local e aquecer as vendas dos comerciantes que sentem os efeitos da crise econômica. Até o final deste mês, a prefeitura de Cruzeiro do Sul tem previsão de realizar o pagamento dos servidores provisórios.

O prefeito destaca que passou por dificuldades impostas pela crise financeira que atingiu todo o país, mas encerra seus oito anos de mandato com o objetivo alcançado. “Há cerca de oito anos assumi o maior desafio da minha vida: o de reconstruir Cruzeiro do Sul e devolver aos cidadãos, o respeito e a dignidade de viver em uma cidade próspera. Superamos a crise e entregamos um município melhor”, diz Sales.



Segundo Vagner Sales, os cortes nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao longo dos últimos quatro anos, prejudicaram sua administração e forçaram um replanejamento de ações que resultou em cortes de despesas da máquina pública, a inevitável demissão de servidores temporários e o consequente atraso em algumas obrigações trabalhistas que devem ser regularizadas até o final deste mês.

“Sinceramente, houve momentos do mandato que pensei que não seria possível realizar um bom trabalho, diante da triste situação que o nosso município estava. Mas, precisava cumprir o compromisso que fiz com cada cruzeirense que me concedeu o direito de ser prefeito. Quero agradecer a ajuda de parte da nossa bancada federal que me deu o suporte para levar as ações da prefeitura a toda população”, enfatiza.

O peemedebista reclama do que classifica como perseguição política de seus adversários. “Arregacei as mangas, enfrentei obstáculos, sofri muitas perseguições, como até hoje sofro, mas nunca permiti que meus princípios fossem corrompidos, nem que o desejo de um futuro melhor para a população fosse perdido. Com a graça de Deus e o apoio do povo encerro meu segundo mandato consecutivo de prefeito”.

Vagner Sales ressalta que infelizmente não pode realizar tudo que era necessário pelo município, “mas com certeza fiz muito mais do que qualquer um que já ocupou esta função. O município passou por oito anos de planejamento, de reconstrução, de bons resultados alcançados. Prova disso foram os mais de 180 milhões de reais investidos através de importantes obras construídas em benefício da população”.

O gestor municipal afirma que todas as realizações têm a marca registrada do trabalho desempenhado “por uma excelente equipe que formamos, que sem medo colocou o pé na estrada e venceu todos os obstáculos em prol de dias melhores ao município. Estou saindo, mas as ações da prefeitura continuam, pois estamos deixando recursos para atender muitas prioridades da população a partir de 2017”.



De acordo com o gestor municipal, nos últimos meses deste ano, ele intensificou esforços para deixar a prefeitura numa condição confortável para o início dos trabalhos da nova gestão. O prefeito que se despede do mandato informa que firmou vários convênios com o Governo Federal e recursos de emendas parlamentares estariam empenhados e prontos para serem liberados no próximo ano.

Para Sales, o município de Cruzeiro do Sul está preparado para continuar “dando passos firmes dentro deste novo e desafiador cenário político e econômico que o nosso país atravessa. Por fim, afirmo a vocês, que minha gratidão e meu amor por Cruzeiro do Sul será eterna. Desejo a toda a população votos de um feliz Natal e próspero Ano Novo repleto de grandes realizações”, finaliza.