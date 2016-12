Como São Tomé, quero ver para crer, Raimundinho

Luis Carlos Moreira Jorge 23/12/2016 06:07:20

O deputado Raimundinho da Saúde (PTN) é uma figura indecifrável. Navega entre críticas e elogios rasgados ao governador. Vem agora com uma idéia interessante: montar um aplicativo na internet que permita ao eleitor opinar sobre os projetos a serem enviados pelo governo e os de autoria dos próprios parlamentares, para que cada deputado tenha um perfil do que pensa a população. Na prática não vai funcionar como fato inibidor dos votos da base do governo, que continuará se lixando para o que pensa o povo e dando o voto a favor para qualquer projeto que venha do Executivo. Quer saber? Não duvido nada que, o próprio Raimundinho continuará sendo voto certo em tudo que for enviado á Assembléia Legislativa pelo gabinete governamental. Tem emprego demais no governo e prefeitura para bater de frente. O jogo na política sempre foi esse e sempre será esse: o jogo de interesses. Mas é uma medida boa, porque foge do trivial.

Não me comove

O anunciado “movimento dos caçambeiros” não me comove e não levo a sério. Toda vez prometem fechar pontes, fazer protestos enquanto não receberem as dívidas do DERACRE, que paga uma mixaria de parte da dívida e fica assim. E todos vão caladinhos para suas casas.

Vão continuar choramingando

Enquanto os caçambeiros não adotarem uma posição dura para receber do DERACRE toda a dívida milionária, vão continuar recebendo migalhas, se humilhando e nada se resolve.

Casa de noca

A oposição já tem quatro candidatos a senador. Por ai vocês imaginam a confusão que vai acontecer em 2018 para, afunilar em dois nomes: Vagner Sales (PMDB) ou Flaviano Melo (PMDB; Tião Bocalon (DEM), Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (PSDB).

Rasteira preparada

O ex-prefeito Bocalon (DEM) prepara-se para uma nova rasteira dos aliados da oposição. Ouvi de uma figura importante da oposição, analisando sua candidatura ao Senado: “o velho Boca está fora do jogo do Senado, será convencido a ser estadual ou federal”. Virou mamulengo?

Entrem no jogo

Se é para ter dezenas de candidaturas, coloquem as figuras folclóricas do Pastor Bezerrinha – assessor para assuntos de levar carão do senador Sérgio Petecão – e o Anão Montana Jack, assessor para assuntos de fazer graça.

Expulsão certa

Caso seja confirmada a versão que o vereador Messias (PT-Epitaciolância) estuprou uma menor de 13 anos deverá ser expulso, foi o que me adiantou uma figura de proa do PT.

Um nome que imprime seriedade

O prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), tem de colocar como secretários pessoas qualificadas com competência para o setor, deixando de lado o apadrinhamento. Marcaria um ponto nomeando para a secretaria municipal de Saúde, o enfermeiro Gilmar Giles, professor universitário, que disputou uma vaga de vereador, talhado pela qualificação. A Saúde é uma pasta delicada, se não tiver uma pessoa séria no comando, prejudica o prefeito.

No máximo o protesto

O deputado federal Moisés Diniz (PCdB) quer abrir uma frente de discussão sobre a construção de uma estrada peruana que passará perto da fronteira com o Brasil e de áreas indígenas. É uma discussão que, no máximo cabe um protesto, a soberania na região é do Peru. Ponto.

O MP foi perfeito

Todo mundo sabia da ilegalidade da parceria da UNINORTE com uma instituição privada, com objetivo de validar diplomas de estudantes formados na Bolívia. O MP foi perfeito em brecar a iniciativa, porque não se enquadra na legislação brasileira que rege a legalização de diplomas.

Quem mais brigou por xapuri

Chagas Romão (PMDB), Leila Galvão (PT), Manoel Moraes (PSB) e Antonio Pedro (DEM) são deputados com base eleitoral em Xapuri. Mas nenhum brigou mais contra o governo para resolver os problemas do município que o deputado Antonio Pedro (DEM). Fez uma oposição firme quando se tratou de defender os interesses xapurienses.

Dívida de enxurrada

A questão da dívida da prefeitura de Senador Guiomard com a ELETROACRE tem que ser colocada num contexto da verdade. Não é dívida contraída apenas na gestão James Gomes, mas é um somatório deixado por todos os ex-prefeitos do município. Devagar com o andor.

Mistério da meia-noite

Muito nebulosa e misteriosa, uma historinha do pagamento a uma empresa de divulgação. A fonte pagadora diz que pagou e a dona da empresa diz de que não. O recurso foi abduzido? Isso ainda vai dar uma dor de cabeça sem tamanho, quando vier à tona como é operado.

Quem mais se projetou

O senador Jorge Viana (PT), por chegar à vice-presidência do Senado e protagonizado o episódio que evitou uma ruptura institucional entre STF e Senado Federal; e, o senador Gladson Cameli (PP), que brigou para que enfim a recuperação da BR-364 acontecesse, foram os dois senadores acreanos que mais se destacaram no período legislativo que se encerrou.

Sumiu na buraqueira

O deputado federal Sibá Machado (PT) sumiu do noticiário depois que assumiu a Secretaria de Indústria do governo. Perdeu a graça. Nunca mais revelou um plano da CIA para tomar as riquezas do país. Ninguém foi mais excêntrico que ele na condução do mandato parlamentar.

Deixa a mulher assumir

Chegou um catatau de comentários negativos sobre a montagem da equipe da prefeita eleita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD). A escolha do secretariado é pessoal. E não se pode medir uma gestão que ainda nem teve o seu início. A prudência recomenda esperar os 100 dias.

Quem pode trazer grana

Um aliado do senador Sérgio Petecão (PSD) diz que a candidatura do presidente do BASA, Marivaldo Melo, a deputado federal é vista como a grande jogada do grupo político: “será a certeza que não faltará grana para a campanha de ninguém”. Falou esfregando as mãos.

É bom não tentar

Caso a cidade continue violenta no nível atual é bom o secretário de Segurança, Emylson Farias, esquecer o plano de ser deputado, porque terá esta bandeira negativa na campanha.

Para variar

Não chama nem mais atenção, porque virou um fato corriqueiro. Pegaram o filho de um médico e sua namorada, fizeram uma limpa, tomaram o seu carro e sumiram. Parece que até aquela garra da polícia de montar grandes operações e dar uma resposta aos bandidos sumiu.

Nadando de braçada

O prefeito Marcus Alexandre vai continuar nadando de braçada para aprovar o que bem entender na Câmara Municipal de Rio Branco. Tem mais de 2/3 dos vereadores na sua base de apoio e sem contar com alguns vereadores da oposição que lhe são simpáticos.

Não vejo outros nomes

Para fazer oposição sem amaciamento na futura bancada da Câmara Municipal de Rio Branco só vejo mesmo os vereadores Roberto Duarte (PMDB) e Lene Petecão (PSD). Espero que eu esteja avaliando mal e apareçam outros, para o bem de toda a oposição.

Mais uma preocupação

Saiu um lote de presidiários para passar as festas natalinas. Mais uma preocupação na cidade.

É bom reavaliar

A ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB) perdeu a eleição para a prefeitura de Sena Madureira teve uma boa votação. É bom começar a reavaliar a hora de parar porque vem acumulando derrotas.

Nanico barulhento

O PHS tem um vereador em Rio Branco, o que deixa a sua força política no cenário acreano a quase zero. Mas não tem quem faça mais barulho, do que o seu presidente Manoel Roque.

Não resistem a uma caçoleta

Nas campanhas passadas o presidente do PDT, Luiz Tchê, trabalhou uma aliança para sair com uma chapa alternativa ao chapão do PT para a Câmara Federal. Foi desmontada com uma caçoleta do Carioca. Volta agora com o mesmo projeto para 2018O mesmo aconteceu quando tentaram montar a tal “Frente Alternativa” para ter influência na eleição municipal e indicar o vice na chapa do prefeito Marcus Alexandre. Foi outra caçoleta e o grupo implodiu. Por isso, quando vejo estes gritos de “independência”, encaro com ceticismo, uma diversão, não levo mais a sério. Que tem como os nanicos, filho, mulher, papagaio, em cargos na prefeitura e no governo vão ter força para contrariar o PT? Não se pode ser independente sendo dependente.