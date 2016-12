Tragédia: acidente envolvendo carro na BR-364 deixa 14 feridos em estado grave e uma criança morta

Da redação ac24horas 23/12/2016 20:17:32

Faltando menos de 48 horas para o natal, um acidente foi registrado no final da tarde desta sexta-feira, 23, na BR-364, entre as cidades de Manoel Urbano e Feijó. De acordo com informações preliminares, u grupo de 15 pessoas estava num veiculo Saveiro, de placa NAA 0036, quando o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. O carro capotou e muitas pessoas que estavam na carroceria foram lançadas a uma distancia de 30 metros.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, 14 pessoas ficaram feridas, mas uma criança acabou morrendo instantaneamente. O restante dos passageiros, em estado grave, estão sendo transferidos por várias Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Pessoas que passaram pelo local do acidente registraram imagens onde era possível ver latas de cerveja e outros tipos de bebida alcoólica. Não se sabe ainda para onde o grupo estava se dirigindo.

Confira os nomes das 14 pessoas feridas

Carisson Alexandre Siqueira, 4 anos

Joice Lopes, 27 anos

Maria Antónia Bandeira, de 27 anos

Thaís Alves, 9 anos.

João Batista Gomes, 40 anos.

Rosinery Alves Bandeira, 30 anos.

Gabriel Alves Freita, 4 anos.

Gabriela Alves de Freita, 1 ano.

Sirleny Gomes, 43 anos.

Jackson Warllas Gomes, 18 anos.

Natalina Gomes de Moraes, 35 anos.

Joacir Lopes, 27 anos.

Tiago Alves de Freita, 13 anos.

Luís Carlos Alves, 29 anos.