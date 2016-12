Vereador do PT do Acre é acusado de abusar de menor

Da redação ac24horas 22/12/2016 18:31:48

O vereador reeleito de Epitaciolândia, Manoel Messias Rodrigues Lopes (41), do Partido dos Trabalhadores, foi denunciado na delegacia de Brasileia por ter abusado sexualmente de uma menor de 13 anos. O suposto abuso teria ocorrido no Seringal Filipinas, a 47 km da cidade de Epitaciolândia. As informações são do Jornal O Alto Acre.

Tudo teria começado a partir de uma carona dada pelo vereador aos pais e a garota em um ramal. Na viagem, o veículo atolou, o vereador, alegando que iria a um local próximo para resolver a situação, teria convidado a garota. Por causa da demora de ambos, a mãe da menor ficou preocupada e ao ir atrás da filha a viu saindo de um matagal com o vereador, que, na hora, teria confessado o abuso. Ele pediu para que nada fosse divulgado temendo prejuizos em sua vida pública. Outro detalhe: a adolescente saiu do matagal chorando.

Após o registro feito na delegacia de Brasileia, a adolescente, acompanhada do irmão mais velho, Antonio de Souza Lima (32), e policiais civis, se dirigiu ao IML em Rio Branco. Na unidade, ela passou por exames de conjunção carnal.

Segundo o jornal O Alto Acre, a menor teria chegado à capital ainda sangrando. Ela passou a ser acompanhada por uma psicóloga.

O jornal oaltoacre.com tentou contato com o vereador pelo número 99958-**61, para que desse sua versão sobre o acontecido, mas não foi possível. Segundo foi informado na delegacia de Brasiléia, Messias irá se apresentar nesta sexta-feira, dia 23, na presença do seu advogado.