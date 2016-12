Vagner Sales garante que prefeitura pagará salários atrasados de servidores de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 22/12/2016 14:10:38

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB), garantiu na manhã desta quinta-feira, 22, em entrevista ao programa Bom Dia Juruá, da Rádio Juruá FM, que pagará até amanhã, sexta-feira, 23, os vencimentos dos servidores do município, incluindo os atrasados. “Vou calar a boca de um monte de gente que andou me criticando nas últimas semanas”, alardeou.

Com o pagamento dos salários, do 13º e dos atrasados, a prefeitura deverá injetar mais de seis milhões de reais na economia local neste final de ano.

Sales disse ainda que devido à crise financeira vivida pelos municípios brasileiros, a prefeitura de Cruzeiro do Sul deixou de arrecadar cerca de cinco milhões de reais em 2016. Para honrar os compromissos com os servidores municipais, ele garantiu que o planejamento fiscal e o corte de gastos foram imprescindíveis.

Mesmo alegando ter havido contenção de despesas e diminuição salarial para a adequação do orçamento municipal às exigências da crise, Vagner Sales não foi questionado sobre o polêmico projeto do Executivo, recém-aprovado pela Câmara de Vereadores, que aumentou o número de subprefeituras na cidade e reajustou o salário dos chamados subprefeitos.

Barbeiragem na economia

O peemedebista fez, ainda, duras críticas à ex-presidente Dilma Rousseff (PT), afastada definitivamente do cargo por decisão do Senado Federal no dia 31 de agosto deste ano. Segundo ele, os graves erros cometidos por Dilma na economia arrastou o país aos problemas enfrentados pelos brasileiros.

Ele citou a atual posição do país no ranking das maiores economias do mundo – que caiu do sexto para o oitavo lugar.