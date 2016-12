Tem o que mostrar da sua gestão

Luis Carlos Moreira Jorge 22/12/2016 07:08:12

O prefeito de Senador Guiomard, James Gomes, vai caminhando para o fim de mandato com um saldo grande de realizações. Entregou uma moderna unidade de saúde na BONAL e ainda tem três Postos de Saúde para inaugurar: Via PIA, na BR-317; no Ramal Nabor Junior, na BR-364 e da Nova Aldeia, no quilometro 32 da BR-364. Vai entregar a nova sede da prefeitura. São 12 anos de mandatos consecutivos. Quem não é querido pelo povo não recebe este tipo de reconhecimento nas urnas. E relembrando que James tem 36 anos, com uma longa carreira política para frente. Sempre foi oposição, mas sem o rancor e a truculência. Talvez seja este comportamento o motivo de tanto sucesso na política.

Votos que se justificaram

Na Câmara Federal os deputados federais Major Rocha (PSDB) pela base do governo Temer e Léo de Brito (PT) pela oposição, foram os que mais se sobressaíram neste período legislativo que se encerrou. Léo de Brito (PT) esteve sempre participando das comissões parlamentares e se posicionando nos debates dos grandes temas nacionais. Voltou o seu mandato não só para a capital, também para o interior, destinando emendas parlamentares até para prefeituras de partidos de oposição ao governo estadual. Sempre esteve na defesa do seu partido nas discussões políticas. Foi criticado por isso. Na política você tem duas opções no mandato: ter um lado e ser coerente com o que defende e não ter lado e não ter a confiabilidade de ninguém. O Léo optou pelo primeiro ponto. O deputado federal Major Rocha (PSDB) cumpriu à risca o papel de um parlamentar federal de oposição, questionando os atos do governador, cobrando e denunciando o que achou errado e foi sim o nome mais atuante da bancada federal da oposição ao petismo acreano. A sua atuação o colocou num cargo dos mais relevantes no parlamento: foi escolhido um dos líderes do governo Michel Temer, e é um dos nomes mais fortes que da oposição para a disputa de um dos cargos majoritários em 2018.

Não pode escolher o caminho

O deputado Eber Machado (PSDC) trabalha com a hipótese de ser candidato a deputado federal em 2018. Só não pode escolher o caminho errado de sair numa coligação em que esteja o PT, porque neste caso estará frito. Enfrentará candidatos montados na máquina do governo e da prefeitura da capital.

Não tenho nada ver com isso

O DERACRE foi a escapatória para empresários da mídia. Recebi a informação, com a pergunta se eu sabia. Uma pergunta: o que tenho a ver com isso? Nada! Cada um no seu quadrado.

Duas opções

O senador Sérgio Petecão (PSD) estuda duas opções para sua suplência na disputa do Senado: o anão Montana Jack e o Pastor evangélico mundano, o Francisco Bezerrinha.

Nomes em stand by

Marivaldo Melo, presidente do BASA; e ele se não quiser, será o deputado Jairo Carvalho (PSD), a disputar uma das vagas de deputado federal pelo PSD. O aliado de Petecão que passou a notícia argumentou que, Marivaldo seria o ideal por vir montado numa grana alta.

É outra história

O deputado Jairo Carvalho (PSD) pode estar entrando numa grande roubada com a sua candidatura a deputado federal. Não aposte muito que o senador Sérgio Petecão (PSD) pode lhe transferir votos. E se aposta no voto evangélico esqueça, é nota de 300 reais.

Posição fechada

O deputado federal Major Rocha (PSDB) tem posição fechada sobre a disputa do Senado. “O PSDB terá candidato”, avisou. Promete mandar fazer pesquisas e quem chegar melhor entre ele e Márcio Bittar próximo da campanha será o candidato a senador. Sem nenhuma briga.

Não existe a hipótese

Major Rocha (PSDB) descarta qualquer possibilidade do senador Sérgio Petecão (PSD) ser o candidato único da oposição ao Senado. “Isso não existe”, arremata o parlamentar tucano.

Brincadeira sem graça

O PSOL convidou o jornalista Evandro Cordeiro para ser candidato a senador ou ao governo em 2018. Nos dois, casos são tremendas geladas. Ainda bem que o Evandro não aceitou o convite.

Os primeiros cem dias

Prefeito algum que assumirá em janeiro poderá ter a sua administração avaliada antes dos primeiros 100 dias. Tempo ideal para tomar pé da situação. A não ser que já chegue na prefeitura fazendo trapalhadas homéricas.

Pelo PCdoB não será prioridade

Amigo antigo do PCdoB me disse ontem o que já tinha publicado na coluna de que, o candidato preferencial do partido e em quem será jogada toda força da direção e de filiados para a Câmara Federal será a ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB).

Entra sabendo

Perguntei sobre o deputado federal Moisés Diniz (PSDB), que cumpre mandato interino na Câmara Federal. Resposta: “merece todo nosso respeito, pode ser candidato, mas entra sabendo que a prioridade do PCdoB é eleger à deputada federal a Perpétua Almeida”.

Apoiador declarado

O ex-deputado petista federal Taumaturgo Filho, vai estar no Juruá fazendo campanha para o senador Gladson Cameli (PP) para governador em 2018. Ninguém se admire se o ex-secretário de Fazenda do estado, Mâncio Cordeiro, estiver no mesmo barco da oposição.

Não caso de oportunismo

O senador Jorge Viana (PT) caiu no forró no Senadinho. Não pode como outros, ser chamado de “oportunista”, porque foi quem criou o espaço no seu governo e continua até hoje.

Chegando ao fim do ano

O ano de2016 está dando o adeus. Na política o grande diferencial foi o prefeito Marcus Alexandre. Ganhou uma eleição com tudo contra a sua campanha: o PT na lama dos escândalos, o governo estadual sem estar em alta popular, e ainda assim se reelegeu. Foi uma vitória pessoal. O feito o transformou na maior liderança de votos do PT em Rio Branco.

Desbancou os vianas

Marcus Alexandre conseguiu desbancar os Vianas como as maiores lideranças do petismo, no Acre. Continuam com um espaço privilegiado no PT, mas abaixo do prefeito. Se for feita hoje uma pesquisa na capital em que estejam os nomes do Marcus, Jorge Viana e do governador, o prefeito Marcus Alexandre deixa ambos no chinelo na aprovação popular. Se duvidam, façam.

Ninguém está mais em paz

Peguei ontem um táxi e perguntei sobre a violência na capital. Resposta: “Desde que me entendo por gente nunca vi igual. Ninguém pega corrida noturna para Cidade do Povo, Calafate, Eldorado, Chico Mendes, Recanto do Buriti, Sobral se não for gente conhecida”.

Ninguém cobrou mais

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) passou quase toda esta legislatura na Aleac criticando as obras da BR-363 e pedindo a sua recuperação. Não se pode negar este mérito, no momento em que o DNIT começa a recuperar os trechos mais críticos, para asfaltar mais à frente.

Não foram e nem serão

Fosse o Brasil um país sério, os empreiteiros que fizeram as obras da BR-364, com exceção das empresas dos Camelis, eram para estar todos obrigados a refazer o trabalho porco. Não foram e nem serão responsabilizados. Tudo correu como uma grande Casa da Mães Joana.

Deitar e rolar

Basta dar uma olhada na composição dos vereadores eleitos na última disputa municipal para se chegar à conclusão que, o prefeito Marcus Alexandre aprovará o projeto que bem entender. A sua base de apoio tem votos suficientes para lhe deixar tranqüilo, no aspecto político.

Agradeço aos eleitores

Este BLOG fecha o ano como campeão de acessos da mídia acreana. Devo isso aos meus leitores. Aos que discordam de mim e aos que concordam. Só tenho agradecer a Deus e aos que acessam o “BLOG do CRICA”. Este espaço continuará sempre aberto ao diálogo e dando voz ao contraditório. E bem distante da ingerência do poder na sua linha editorial. Afinal, não pode apenas existir o coro dos contentes.

Racha a grana

O ex-deputado Astério Moreira diz que só acredita num Pai ou Mãe de santo se jogarem os búzios e for revelado a ele os números da Mega-Sena da virada. Se isso, não creio, diz.

Farra com dinheiro alheio

O que aconteceu de alguns os estados quebrarem foi a farra que fizeram com o dinheiro público ao longo dos seus mandatos. Rio de Janeiro é o exemplo mais claro. Faliram os seus estados com má gestão e querem que a União pague a conta. É muita cara de pau desta turma. Não tem um santo nesta história, cada governador que passou colaborou para a quebradeira. E se não for posto um freio no teto de gastos dos governadores, vão continuar com o endividamento, mantendo um estado gigante e uma economia incipiente para cobrir os gastos. Esta a realidade. Querer culpar o governo federal é algo sem o mínimo de propósito.