Pesquisa revela que acreanos devem gastar pouco com compras de Natal

Da redação ac24horas 22/12/2016 07:34:42

O Natal dos rio-branquenses sofrerá os impactos da crise econômica, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), que ouviu 405 entrevistados. Dos 68% que desejam presentear neste ano, 45% devem gastar R$ 150, aproximadamente.

De acordo com o levantamento, 87% dos acreanos devem homenagear no próximo dia 25, sendo que 68% pretendem comprar presentes; 9%, festejar em família; 8%, realizar uma ceia de Natal ainda mais específica para a data; 8%, celebrar na igreja; 6%, em viagens de lazer e; 1%, com doação de cesta básica.

Dos que devem presentear, 31% têm preferência por roupas e 17%, por calçados. Outros 24% expressam desejo em direcionar gastos com bicicletas, equipamentos para esportes, brinquedos e outros utensílios. Além disso, conforme dito, 20% devem desembolsar entre R$ 200 e R$ 400.

A modalidade à vista é a preferência de 57% da população, sendo que 52% devem utilizar dinheiro em espécie e o restante, no cartão de débito. 52% afirmam que devem utilizar o cartão de crédito para as compras e, destes, 43% devem parcelar. A opinião de 82% da população é não usar os limites do cartão de crédito ou cheque especial, enquanto 92% devem gastar no máximo até o limite aprovado.

Após a confirmação do pagamento do 13º salário pelo Governo do Estado, o superintendente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), Aurélio Cruz, destacou que o comerciante se sentiu mais confiante para as vendas, enquanto o consumidor fica mais confiante para ir às compras.