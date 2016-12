Para garantir o 13º, mototaxistas cobram um real a mais nas corridas durante o mês de dezembro

Luciano Tavares, da redação ac24horas 22/12/2016 07:43:23

Durante todo o mês de dezembro, mototaxistas do Acre estão cobrando um real acima do valor da tabela normal de corrida. A cobrança é prevista por uma regra estabelecida pela prefeitura de Rio Branco. Para a categoria é a garantia do 13º salário.

De acordo com a tabela, pelo primeiro quilômetro percorrido o passageiro deve pagar R$ 5, e ao final da corrida o valor tem um acréscimo de um real, que para os mototaxistas é uma espécie de 13º salário.

O presidente do Sindicato dos Mototaxistas do Acre, Luiz Araújo, é otimista. “Só no sábado passado houve 600 chamadas via rádio, bem mais que os dias normais quando a gente recebe cerca de 350 chamadas”, informa.

Mas ao comparar a movimentação na praça, até o momento, com mesmo período do ano passado, o representante da categoria é realista. “Com essa crise dificilmente a gente supera 2015”, salienta.