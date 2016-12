No Acre, agências bancárias ficam abertas até dia 29 de dezembro

Da redação ac24horas 22/12/2016 08:41:43

Devido as festividades de final de ano, as agências bancárias ficarão abertas para o atendimento ao público até a próxima quinta-feira (29), informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A partir do próximo dia 30, as agências estarão fechadas e o expediente voltará normalmente no primeiro dia útil de 2017, em 2 de janeiro.

Sobre os pagamentos das contas de água, luz, telefone, TV a cabo e carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, os tributos já estão com data ajustada em relação ao calendário de feriados.

Durante o período em que as agências estiverem fechadas, os clientes podem utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar operações bancárias, segundo a Febraban. Além disso, as contas que possuem códigos de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos.