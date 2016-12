GOL lança desconto de 20% nos voos saindo ou voltando para o AC

Da redação ac24horas 22/12/2016 07:31:17

As companhias aéreas lançaram promoções para comemorar o aniversário de Rio Branco. Nos voos da Gol será concedido desconto de 20% para todos os voos que tenham a capital acreana como chegada ou partida. O aniversário da cidade é comemorado no dia 28 de dezembro, mas a companhia já está vendendo as passagens com desconto.

A viagem para Rio Branco poderá ser realizada entre os dias 27 de janeiro e 22 de fevereiro de 2017. Uma passagem de Rio Branco para Brasília que custa R$ 460,90 é reduzida para R$ 368,72 com o desconto. Já um bilhete de Cruzeiro do Sul para a capital do estado está disponível por R$ 110 para viagem nos meses de janeiro e dezembro de 2017.

A compra das passagens da Gol poderá ser feita até à 23 horas de 29 de dezembro. Para garantir o desconto é preciso comprar as passagens de ida e volta. As taxas de embarques não estão incluídas na promoção. Para todos os destinos da Gol que partem de Rio Branco é possível garantir o desconto. O código é FESTARBR.

A LATAM (novo nome da TAM) lançou promoção de passagens nesta semana para festejar o aniversário de Rio Branco. Nos voos para Porto Velho (RO) é possível comprar passagens por R$ 64,90. De Rio Branco para Brasília encontramos passagens por R$ 359 na ida ou volta. Na promoção da LATAM não é preciso digitar código promocional.

FONTE: BLOG TUDO VIAGEM