Fotógrafo registra aldeia Isolada na fronteira do Acre com o Peru

Da redação ac24horas 22/12/2016 09:21:22

Mais uma vez imagens de índios isolados na fronteira do Acre com o Peru se espalharam pelo mundo através da internet. As fotos são do renomado fotógrafo Ricardo Stuckert, feitas no último domingo.

A BBC Brasil teve acesso a parte dos registros. Ele viajava para a aldeia Caxinauá, onde faria uma sessão de fotos para o livro Índios Brasileiros . A obra vai documentar a rotina de 12 tribos brasileiras e será lançada no dia 19 de abril de 2017 – Dia do Índio.

Porém, uma chuva frustrou a viagem, mas proporcionou um registro raro e histórico. “É como achar uma agulha no palheiro. Pura sorte”, definiu o fotógrafo Ricardo Stuckert.

“Depois da chuva, a gente voltou e viu umas malocas feitas de palha. A gente estava voando muito rápido, mas vimos plantações e decidimos voltar. Encontramos a tribo e eu comecei a fotografar”, relatou.

