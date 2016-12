Expediente será corrido no Estado nesta sexta-feira, 23, e no dia 30 dezembro, informa Diário Oficial

Luciano Tavares, da redação ac24horas 22/12/2016 11:05:25

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 22, informa que nesta sexta-feira, 23, e no dia 30 de dezembro, as repartições públicas funcionarão em expediente corrido das 8h às 13h.

Pelo decreto, os secretários de Estado e as demais autoridades da Administração Pública Estadual ficam autorizados a convocar, caso haja necessidade, servidores para expediente normal.

O decreto não se aplica ao atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clinicas, neste incluídos os serviços

de atendimento médico especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia, considerados essenciais. As delegacias e unidades da Polícia Militar também funcionam normalmente.