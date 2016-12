Contrato de professor do Acre que chamou aluno de mau-caráter encerra neste mês, mas é renovável

22/12/2016

O professor da Escola Aurea Pires Montes de Souza, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, que deixou recado na prova de um aluno de 11 anos o chamando de malcriado, mal-educado, malcomportado, mau-caráter e mentiroso, ainda não foi encontrado para esclarecer os fatos à Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Nesta quinta-feira (22), o diretor de Gestão Institucional da SEE, Justino Queiroz informou que o relatório com as reclamações da mãe do aluno e outro relatório da diretoria da escola serão recolhidos e encaminhamos ao departamento jurídico da SEE.

O contrato do professor é provisório. Foi num período de dez meses e encerra agora em dezembro, porém, é de caráter renovável de acordo com a necessidade da SEE.

“Uma postura dessa pesa muito para um professor. Aniquila o aluno. Não somos a favor de condutas assim, ainda mais vindo de professor”, comentou o gestor.

Ele informou ontem que será insaturada uma sindicância administrativa, porém, a SEE ainda tenta localizar o professor que até o momento não foi localizado.

Após denúncia da mãe da criança Helen Araújo na imprensa, na terça-feira (20), o caso ganhou grande repercussão.

A mãe do aluno disse que a prova ocorreu no dia 12 de dezembro, mas, após ser entregue pelo professor, o filho ficou com medo e escondeu o papel por ao menos três dias.

“É um absurdo um professor escrever isso para o aluno. Ele já tinha falado várias outras coisas também e meu filho sempre chegava em casa reclamando”, disse a mãe.

Ela também informou ter procurado o Ministério Público para fazer a denúncia, mas os atendentes pediram que ela esperasse o posicionamento da SEE para que o órgão pudesse agir.