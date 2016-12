Confira o calendário de pagamento do licenciamento 2017 no Acre

Da redação ac24horas 22/12/2016 08:18:09

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) divulgou o calendário de pagamento do licenciamento 2017. Anualmente os proprietários de veículos devem renovar a licença pagando o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), Seguro Obrigatório e Licenciamento.

O calendário tem como base o número final das placas, que indicam os meses de vencimento das taxas. Proprietários de veículos com placas final 1 e 2, por exemplo, devem realizar o pagamento até o dia 31 de março. No entanto, quem tiver interesse pode antecipar a quitação dos débitos e obter 10% de desconto para o pagamento do IPVA em cota única.

Quem optar pelo parcelamento, os boletos já podem ser impressos no site do Detran, no link emissão de débitos do veículo. O pagamento pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil e Banco Popular. Com a quitação, o novo documento é enviado ao endereço do proprietário no prazo de até 20 dias, por isso é importante que o endereço esteja atualizado junto ao Detran”, explica do diretor-geral da autarquia, Pedro Longo.

Deixar de pagar o licenciamento anual é considerado, pelo artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), infração gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,23, sete pontos na carteira e medidas administrativas, como a remoção do veículo. Agência Acre.