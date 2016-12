Centro de Línguas oferta 700 novas vagas para o 1º semestre de 2017

Da redação ac24horas 22/12/2016 08:23:39

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), por meio do Centro de Estudo de Línguas (CEL), abre processo de inscrição para o 1º semestre de 2017. Estão sendo oferecidas 700 novas vagas destinadas, prioritariamente, para alunos da rede pública de ensino (6º ao 9º e ensino fundamental) e Ensino Médio.

As inscrições para os novos cursos de línguas, entre as quais inglês, espanhol, francês e italiano, iniciaram-se na última segunda-feira, 19, e encerram-se no dia 6 de janeiro de 2017. A comunidade poderá ter acesso a vagas, inclusive as remanescentes, de acordo com as regras estabelecidas em edital.

Os alunos interessados podem realizar a inscrição no site da SEE (www.see.ac.gov.br) ou na página do facebook do próprio CEL (facebook/CEL – Centro de Estudo de Línguas). Mais informações, os interessados devem acessar o edital:



No site há dois formulários. O azul, exclusivamente para os alunos da rede pública de ensino e o vermelho, para a comunidade em geral. A relação dos alunos selecionados será divulgada no dia 9 de janeiro de 2017, no site da SEE, na página do Facebook do Centro e o próprio mural do CEL. Quem não for selecionado pode se dirigir até o CEL, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3030, próximo ao Teatrão, e verificar se há vagas remanescentes.