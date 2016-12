Weverton, o goleiro que não esquece suas origens

Charlene Carvalho 21/12/2016 14:07:45

Começo a coluna, que sai atrasada, mas tá na área, comentando um assunto que chamou minha atenção: o goleiro Weverton, do Atlético Paranaense e da seleção brasileira, começou o dia agradecendo a Deus e dando seu testemunho de vida e vitórias, no culto dos Passos de Fé das 7h, da Igreja Batista do Bosque.

Gratidão parece ser mesmo a palavra de 2016 e é bonito de ver o Weverton e sua esposa Jaqueline no altar, na sua terra natal, reconhecendo que até aqui os ajudou o Senhor e por isso estão alegres.

Nas duas fotos, registro do testemunho de Weverton e ele e a esposa com o Pastor presidente da IBB, Agostinho Gonçalves.

Bom Dia!!!!!

NA NORUEGA

O Natal na Noruega dura bem mais que alguns dias: é uma estação inteira, repleta de rituais específicos e preparativos. Minha boa amiga Francesca Abugoche Kilde, há anos se divide entre o Brasil e a Noruega e este ano, junto com o marido Jon Harald Kilde. Os amigos daqui ficaram triste, mas os de lá estão felizes. Já já nos encontramos de novo, amiga.

HAPPY

Aliás, ontem foi o aniversário do Jon Harald Kilde. Ele comemorou em Oslo, mas na hora do brinde, na comemoração em um jantar com família no Theatercaféen restaurant, tradicional Restaurante da Noruega, fez questão de destacar seu amor pelo Brasil e como é bom sempre poder vir à Amazônia, em especial ao Acre, e como os amigos da sua esposa (Francesca, para nós, sempre Nena), são pessoas bacanas. Nós também te amamos, Jon!

EXEMPLO

Digno de muitos elogios o trabalho que vem sendo realizado todos os anos pela equipe dos Correios na arrecadação e distribuição dos presentes para as crianças carentes que mandam cartinhas para o Papai Noel. Muito amor envolvido. Parabéns a todos pela dedicação.



CONFRATERNIZAÇÃO

Foi animada e cheia de boas notícias a confraternização Associação de Procuradores do Município no Restaurante La Nonna. Em pé: Isaías Junior, Luzia Castro, Pascal Khalil, Aurisa Paiva, Márcia Freitas, Francisca Mota, Joseney Costa e André Aguiar. Sentados: Aury Marques, Márcia Alódio, Raquel Eline (presidente da Associação) e José Antônio.

ADEUS

Tatá Txanou Yawanawa, um dos mais longevos pajés do Acre, partiu ontem. Os Yawanawa já aguardavam esse momento pelos problemas de saúde que ele tinha, mas não deixa de ser um momento delicado para a tribo. Tata tinha 104 anos e morreu em casa, na Aldeia Mutum, junto aos seus.

DIA FELIZ

Marcelo e Rúbia Lima comemoram hoje o aniversário de seu primogênito, Judah Daniel. Pense num menino meigo, doce, querido por todos… Judah é assim, cativante. É uma delícia conviver com ele. Parabéns à Rúbia e ao Marcelo por educarem ele, a Maressa e brevemente a Hannah, nos caminhos do Senhor.