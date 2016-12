Juventude do PMDB realiza ação de Natal no Recanto dos Buritis

Da redação ac24horas 21/12/2016 13:12:55

Neste sábado (24), a Juventude do PMDB em parceria com a Associação de Moradores do Bairro Recanto dos Buritis realizarão uma ação de natal na comunidade. O evento iniciará às 8h da manhã e terá como atrações a distribuição de brinquedos, lanches, pula-pula, torneio de futebol, apresentação de teatro, música, capoeira, taekwondo e a presença do Papai Noel.

Franck Vidal, presidente da JPMDB, diz que é importante comemorar a chegada do Natal ao lado das crianças que estão nos bairros menos favorecidos pelo poder público. “Estamos levando momentos especiais para crianças que poderão passar o natal sem ganhar um brinquedo sequer.” Disse.

Para a realização do evento, os jovens peemedebistas fizeram rifas, bazar de roupas usadas e receberam doações de lanches e brinquedos.