​Jovem é assassinado a golpes de faca e pauladas no Calafate

Da redação ac24horas 21/12/2016 13:39:39

Mais um jovem foi assassinado em Rio Branco nesta quarta-feira (21). O crime ocorreu na Estrada do Calafate. O jovem, de 21 anos de idade, foi morto a golpes de faca e pauladas.

De acordo com relatos da esposa, Mateus Alves havia saído de casa na intenção de tirar satisfações com um homem que teria furtado suas roupas. Minutos antes de ele sair, ela foi informada do crime.

Os suspeitos, segundo testemunhas, seriam dois homens que, após o crime, fugiram tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área do crime. Os policiais continuam em buscas pelos suspeitos.

Logo que a perícia criminal chegou o corpo foi colocado no camburão e enviado ao Instituto Médico Legal ( IML).

A faca usada para o crime foi encontrada próximo ao corpo da vítima.